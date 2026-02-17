Terza Categoria Monti–Fosdinovo | tutto pronto per la finale di Coppa Provinciale
Monti e Fosdinovo si preparano a sfidarsi nella finale di Coppa Provinciale di Terza Categoria, dopo aver superato le rispettive semifinali domenica scorsa. La partita si svolgerà mercoledì 18 febbraio allo stadio “Paolo Deste” di Avenza, attirando molti tifosi locali. Entrambe le squadre vogliono conquistare il trofeo per portare a casa un risultato importante.
Monti e Fosdinovo in Finale: Una Coppa Provinciale che Accende la Lunigiana. Avenza (Massa Carrara) – Mercoledì 18 febbraio, allo stadio “Paolo Deste”, Monti e Fosdinovo si sfideranno per la finale della Coppa Provinciale di Terza Categoria. L’evento, giunto alla sua quindicesima edizione e dedicato alla memoria di Marco Orlandi, rappresenta un traguardo significativo per entrambe le squadre e un momento di grande attesa per le comunità locali. Un Percorso di Successo per Entrambe le Squadre. Il Monti, attualmente capolista nel proprio girone di Terza Categoria, arriva all’appuntamento da imbattuto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Calcio terza categoria. Attesa per la sfida. Monti-Fosdinovo
L’11ª giornata del campionato di Terza Categoria si apre con un match di grande rilievo tra Monti e Fosdinovo.
Terza categoria. Coppa provinciale. S.Lorenzo in finale
San Lorenzo ha conquistato la finale della Coppa provinciale di Terza categoria battendo 3-0 l’Atletico Peñarol nella semifinale di mercoledì sera alLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calcio terza categoria. Attesa per la sfida. Monti-Fosdinovo; Terza Categoria: Caccia aperta alla lepre Monti. Atteso il derby Filattiera–Vallizeri; Terza Categoria, manita del Monti allo Sporting: vola a +6 sulla coppia Cinquale–Spartak; Terza E’ il turno della verità. Cinquale-Royal, gara da tripla.
Terza categoria, Monti–Fosdinovo: tutto pronto per la finale di Coppa provincialeTerza Categoria, Monti–Fosdinovo: tutto pronto per la finale di Coppa Provinciale ... msn.com
Calcio terza categoria. Attesa per la sfida. Monti-FosdinovoIl campionato di Terza categoria celebra l’11ª giornata che ha già mosso ieri sera il suo bastimento con lo scontro al vertice tra la seconda forza del torneo Cinquale e la capoclasse Spartak Apuane. lanazione.it
WeSport.it. . Terza Categoria - Messina - Giornata 13 Asd Torregrotta 1973 U21 Next Gen. 0 Malfa 8 Marcatori: Abdenbauoi x4,Taranto,Soumah,Marchetta x2 WeSport.it - facebook.com facebook