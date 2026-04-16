Un episodio di criminalità ha sconvolto il quartiere Vomero a Napoli, con una rapina che si è conclusa con il sequestro di alcune persone all’interno di una banca situata in piazza Medaglie d’Oro. La scena si è protratta per diverse ore, coinvolgendo forze dell’ordine intervenute sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

Un violento episodio di criminalità ha scosso il cuore del quartiere Vomero a Napoli, trasformando la piazza Medaglie d’Oro nel teatro di una rapina con sequestro di persone all’interno di una filiale del Crédit Agricole. Durante l’azione dei malviventi, che si sono barricati nell’istituto, diverse persone sono state trattenute contro la loro volontà, mentre tre tra i presenti hanno manifestato sintomi di malessere fisico. Le autorità sono intervenute massicciamente sul posto per gestire l’emergenza. Per garantire la salvaguardia degli ostaggi, i vigili del fuoco hanno dovuto operare un intervento tecnico forzato, creando un’apertura nella vetrata della banca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al Vomero: sfondata la banca per liberare gli ostaggi

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