Terni quattro studenti volano alto all’aviosuperficie Leonardi | Gestione dello stress operativo crescita e consapevolezza

Quattro studenti dell’Istituto Tecnico Aeronautico Statale ‘Francesco De Pinedo – Colonna’ di Roma hanno partecipato a un’esperienza presso l’aviosuperficie Leonardi a Terni. Durante la giornata, hanno affrontato attività legate alla gestione dello stress operativo, alla crescita personale e alla consapevolezza delle proprie capacità. L’evento si è svolto in un contesto pratico, offrendo ai giovani un’opportunità di apprendimento sul campo nel settore aeronautico.

Una esperienza profondamente formativa per quattro studenti dell’Istituto Tecnico Aeronautico Statale ‘Francesco De Pinedo – Colonna’ di Roma. I ragazzi stanno ultimando un percorso Pcto nella location dell’aviosuperficie Alvaro Leonardi. Quaranta ore di formazione, di cui trentasei sul ‘campo’ e.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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