Lara Della Mea | Determinazione e consapevolezza chiavi dello sport di alto livello

Lara Della Mea, sciatrice italiana, si è classificata quarta nello slalom di Cortina, con un distacco di soli cinque centesimi dal terzo posto. Durante l'evento, ha dichiarato di aver dato il massimo, senza rimpianti per le proprie prestazioni. La competizione ha visto atlete provenienti da diverse nazioni affrontarsi sulla neve, con gli organizzatori che hanno gestito la gara in condizioni meteo variabili.

Per battere le palpebre, una volta, una volta sola, bastano 10 centesimi di secondo. Lara Della Mea, 27 anni, friulana di Tarvisio, ha perso il bronzo del gigante ai Giochi di Milano Cortina per 5 centesimi. Neppure un battito di palpebra. Eppure, sa essere positiva: «ero 15esima dopo la prima manche, ma c’erano pochi centesimi rispetto al quarto tempo e mi sono detta: Lara, ora o mai più, giocatela al 100%. E così ho fatto, ho sbagliato sul primo dosso ma, per il resto, è stata la gara più bella della mia vita». Sul podio Federica Brignone e, a pari merito, d’argento Hector e Stjernesund. Ma Lara non è scivolata sui rimpianti e conserva quel brivido di gloria e l’abbraccio di Tina Maze. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Lara Della Mea, l’uscita costa cara: niente top15 nella WCSL di slalom e pettorale più alto alle OlimpiadiLara Della Mea non si è qualificata alla seconda manche dello slalom di Spindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: le...

Lara Della Mea oltre il rimpianto: l’Azzurra non si nascondeGiunta quarta nel gigante a soli cinque centesimi dal podio, la sciatrice di Tarvisio ha le idee chiare sul prossimo obiettivo. sportal.it

Sofia Goggia cade, sfuma il sogno della medaglia nella combinata con Della Mea: «Scusa Lara. Non ho trovato il focus, non ho ricreato l'adrenalina da gara»CORTINA - Sofia Goggia cade sulla pista Olympia delle Tofane oggi, martedì 10 febbraio, e sfuma il sogno della medaglia nella combinata femminile in coppia con Lara Della Mea. La campionessa azzurra, ... ilgazzettino.it