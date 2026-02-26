Ospedale del Valdarno | meditazione e gestione dello stress per i pazienti oncologici e i loro familiari

All’ospedale del Valdarno sono stati organizzati tre incontri dedicati alla meditazione e alla gestione dello stress per i pazienti oncologici e i loro familiari. Le sessioni sono rivolte a chi affronta il percorso di cura presso l’unità di Oncologia medica di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. La dottoressa responsabile guida le sessioni, offrendo strumenti pratici per affrontare meglio le sfide quotidiane.