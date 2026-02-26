Ospedale del Valdarno | meditazione e gestione dello stress per i pazienti oncologici e i loro familiari
All’ospedale del Valdarno sono stati organizzati tre incontri dedicati alla meditazione e alla gestione dello stress per i pazienti oncologici e i loro familiari. Le sessioni sono rivolte a chi affronta il percorso di cura presso l’unità di Oncologia medica di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. La dottoressa responsabile guida le sessioni, offrendo strumenti pratici per affrontare meglio le sfide quotidiane.
Tre incontri per imparare a gestire meglio lo stress del percorso di cura oncologico, dedicati ai pazienti in cura presso l'unità operativa complessa di Oncologia medica dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, guidata dalla dottoressa Simona Scali. A tenerli è Gaia Tilli.
