Intelligenza Artificiale Applicata alla Medicina | Innovazione Etica e Casi Concreti

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando la sanità perché permette di diagnosticare malattie più rapidamente e con maggiore precisione. In alcuni ospedali italiani, i medici usano già sistemi avanzati per analizzare le immagini radiografiche, riducendo i tempi di attesa per i pazienti.

L'intelligenza artificiale applicata alla medicina sta trasformando radicalmente la sanità contemporanea, passando dalle promesse teoriche alle applicazioni concrete nelle corsie ospedaliere. Non si tratta più di scenari futuristici: algoritmi di machine learning e sistemi di deep learning supportano oggi medici e pazienti in diagnosi, terapie personalizzate e gestione delle risorse sanitarie. Il mercato globale dell'AI in

L’intelligenza artificiale sta trasformando diversi aspetti della vita quotidiana, sollevando questioni di etica e fiducia nel progresso.

È stato istituito LEITAI, il Centro di Ricerca Interuniversitario che unisce San Raffaele Roma, Pegaso e Universitas Mercatorum.

Intelligenza Artificiale e Medicina: cosa sta già cambiando davvero nella pratica clinica

