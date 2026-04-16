Terni è scomparso Alfio Paccara | Esempio di rigore coerenza e abnegazione disinteressata

A Terni si è spento Alfio Paccara, ex assessore e militante politico della città, poco prima di compiere cento anni. Figura conosciuta per il suo impegno e la dedizione, Paccara è stato riconosciuto come esempio di rigore e coerenza nel corso della sua lunga vita. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la memoria storica locale. La città si prepara a ricordarlo attraverso iniziative e commemorazioni.

Una memoria storica della città di Terni, ex assessore e militante politico è venuto a mancare alla soglia dei cento anni. E’ scomparso all’età di 99 anni Alfio Paccara, recentemente premiato nell’ambito di una iniziativa che evocava i 135 anni della Cgil. Aveva ricevuto una pergamena ed una.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Scomparsa Adiglietti, il cordoglio del Pd: “Esempio di coerenza”“La sua – si legge ancora – è stata una presenza costante e generosa nella vita pubblica del territorio: un punto di riferimento per tanti... Morazzone – Il cordoglio di Matteo Bianchi: “Armocida esempio di passione civile e rigore” –Morazzone, Varese – Sconcerto e profondo cordoglio nella provincia di Varese per la scomparsa del professor Giuseppe Armocida, figura di spicco nel...