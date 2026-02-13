Scomparsa Adiglietti il cordoglio del Pd | Esempio di coerenza

Gerardo Adiglietti, figura storica della politica irpina, è scomparso questa mattina a causa di una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. La notizia ha suscitato commozione tra i suoi amici e colleghi, che lo ricordano come un uomo coerente e appassionato, sempre impegnato nel portare avanti i valori del suo partito. La federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia esprime profondo cordoglio per la perdita di Adiglietti, che ha dedicato l’intera vita all’impegno civile e alla partecipazione democratica.

Tempo di lettura: 2 minuti La federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gerardo Adiglietti, figura storica della politica irpina, che ha dedicato l’intera sua vita all’impegno civile e alla partecipazione democratica. “ Militante appassionato e coerente – si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Pd d’Irpinia – Ad iglietti ha attraversato con serietà e dedizione le diverse stagioni della storia politica del nostro Paese, mantenendo sempre saldo il legame con i valori della giustizia sociale, della solidarietà e della difesa dei diritti dei più deboli ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scomparsa Adiglietti, il cordoglio del Pd: “Esempio di coerenza” Scomparsa monsignor Fontana, il cordoglio della consigliera regionale Pd Roberta Casini La scomparsa di monsignor Fontana ha colpito molti, soprattutto in città. Irpinia in Lutto per la Scomparsa di Gerardo Adiglietti Irpinia piange la scomparsa di Gerardo Adiglietti, una delle figure più importanti della politica locale. Contenuti correlati Argomenti discussi: Lutto nella politica irpina, ci lascia Gerardo Adiglietti.Il cordoglio del Partito Democratico; Scomparsa Adiglietti, Pd: La sua politica, esempio per la nostra comunità; Scomparsa Adiglietti, Petracca: Esempio di coerenza politica e passione civile; Avellino, cordoglio per la scomparsa di Gerardo Adiglietti: il ricordo di Maurizio Petracca. Scomparsa Adiglietti, il cordoglioÈ un ricordo commosso di Gerardo Adiglietti quello che consegna Angelo Melchionda, rivolgendo le più sentite condoglianze ai familiari E' stato un sindacalista che ha sempre messo l'Irpinia, l'intere ... corriereirpinia.it Scomparsa Adiglietti, Pd d’Irpinia: Presenza costante e generosa nella vita pubblica del territorioLa federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gerardo Adiglietti, figura storica della politica irpina, che ha dedicato l’intera sua vita ... irpinianews.it Scomparsa Adiglietti, Pd: "La sua politica, esempio per la nostra comunità" #Avellino - facebook.com facebook