Morazzone – Il cordoglio di Matteo Bianchi | Armocida esempio di passione civile e rigore –
Morazzone si stringe intorno al ricordo del professor Armocida, scomparso recentemente. La causa della sua morte è ancora sconosciuta, ma il paese piange la perdita di un uomo che ha dedicato la vita all’insegnamento e alla comunità. Matteo Bianchi, sindaco di Morazzone, ha espresso il suo dolore, definendo Armocida un esempio di dedizione civile e disciplina. Il professore era noto anche per aver contribuito alla conservazione delle tradizioni locali. La comunità si prepara a ricordarlo con una cerimonia commemorativa.
Morazzone piange il professor Armocida, memoria storica del Varesotto: il cordoglio di Matteo Bianchi. Morazzone, Varese – Sconcerto e profondo cordoglio nella provincia di Varese per la scomparsa del professor Giuseppe Armocida, figura di spicco nel panorama culturale e accademico del territorio. Il consigliere comunale di Varese, Matteo Bianchi, ha espresso il suo dolore, ricordando l'impegno del docente nella valorizzazione della memoria storica e delle radici locali, un esempio di passione civile e rigore scientifico. Un impegno per la Comunità. La notizia della scomparsa del professor Armocida ha suscitato una reazione di sgomento in tutta la comunità.
Il cordoglio di Matteo Bianchi: Armocida esempio di passione civile e rigoreIl consigliere comunale di Varese ed ex sindaco di Morazzone ricorda l’impegno del docente nella valorizzazione della memoria e delle radici del territorio ... varesenews.it
Cordoglio a Varese per la scomparsa del professor Armocida, ricordato da Matteo Bianchi. facebook