Rossi bruciati e alta velocità Boom di multe

La polizia locale di Garlasco ha celebrato la ricorrenza di San Sebastiano, offrendo un bilancio delle attività svolte nell'ultimo anno. In particolare, si evidenziano interventi contro l’eccesso di velocità e il fenomeno dei cosiddetti “rossi bruciati”. Un lavoro impegnativo, volto a tutelare la sicurezza dei cittadini e a mantenere l’ordine sul territorio comunale.

GARLASCO Un’attività ampia e articolata a tutela del territorio e dei suoi cittadini. È un bilancio importante quello della polizia locale di Garlasco che ha festeggiato nei giorni scorsi la ricorrenza di San Sebastiano, l’appuntamento tradizionale nel quale tracciare il trend dei dodici mesi passati. Spiccano, tra le attività del personale diretto dal comandante Carlo Viola, le 989 sanzioni elevate per il passaggio con il semaforo rosso, una delle violazioni ritenute più gravi dal Codice della Strada, molte delle quali rilevata dal dispositivo T-Red voluto dall’Amministrazione comunale. Non meno interessante è il riscontro delle multe per eccesso di velocità, 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

