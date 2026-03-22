san gimignano e le multe accertamenti e sanzioni in calo rispetto al 2024

A San Gimignano, le multe e gli accertamenti sono diminuiti rispetto all’anno precedente. Il Comune ha registrato una riduzione delle sanzioni elevate, con un calo nelle verifiche delle infrazioni al codice della strada. Le autorità locali hanno contestato meno violazioni e applicato meno multe rispetto ai periodi passati, influenzando i dati ufficiali del bilancio comunale.

Fra le pieghe del bilancio comunale ci sono alcune pagine sul delicato e rilevante impegno di lavoro svolto dal comando della polizia municipale di San Gimignano in divisa fra uomini con alla guida la popolare e preparata comandante la dottoressa Edi Salvadori che da molti anni è al servizio nella sua oramai città adottiva San Gimignano. Al suo fianco al lavoro ci sono il gruppo degli assistenti vigili scelti Lolita Bagnai, Damiano Salvestrelli, Serena Morrocchi, gli altri agenti scelti Raffaele Salis e Dario Dini con gli agenti Linda Nannetti e Daniele Masullo. Un bel gruppo di donne e uomini in divisa impegnoto in sicurezza, viabilità e informazione al turismo che in certi periodi della stagione assalta la città delle torri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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