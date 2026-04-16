Ternana caos protocollata anche l’istanza di liquidazione volontaria | cosa succede ora

Alle ore 12 del 16 aprile, presso la Federazione italiana gioco calcio (Figc), è stato depositato l’atto di fallimento riguardante la società di calcio locale. Contestualmente, il tribunale di Terni ha fissato un’udienza relativa alla richiesta di fallimento. In aggiunta, è stata protocollata anche un’istanza di liquidazione volontaria della società. Questa situazione si inserisce in un quadro di crisi che coinvolge il club.

A mezzogiorno di oggi, 16 aprile, l’unico atto relativo alla crisi della Ternana calcio arrivato agli uffici della Federazione italiana gioco calcio, la Figc, era l’istanza di fallimento depositata al tribunale di Terni nei confronti della società rossoverde e la conseguente fissazione.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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