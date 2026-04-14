La Ternana, squadra del girone B di Serie C, si trova in una situazione di caos dopo che la società ha annunciato la liquidazione volontaria. L’allenamento programmato è stato annullato e i giocatori affermano di non avere informazioni sulla situazione, definendola “assurda”. La crisi si aggiunge all’esclusione del Rimini avvenuta alcuni mesi fa, contribuendo a creare un clima di incertezza nella categoria.

La Serie C non ha pace. Dopo l’esclusione del Rimini di qualche mese fa, anche in casa Ternana – squadra del girone B – regna il caos. Nella giornata di ieri, 13 aprile, a sorpresa il club umbro è stato messo in liquidazione volontaria dopo l’assemblea dei soci. Oggi la squadra si è regolarmente presentata agli allenamenti, ma i calciatori sono stato mandati a casa e l’allenamento è stato annullato. Marco Garetto – centrocampista di 25 anni – intervenuto a Radio Tele Galileo ha dichiarato: “Non sappiamo nulla, non c’è allenamento. Aspettiamo aggiornamenti e vediamo cosa succede. Di preciso non si sa niente, è da capire. Una situazione troppo assurda, non so cosa dire”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caos nella Ternana: società in liquidazione volontaria e allenamento annullato. I calciatori: “Non sappiamo nulla, situazione assurda”

Ternana a rischio esclusione dal campionato: calciatori rimandati a casa e allenamento annullatoLa Ternana è entrata ufficialmente in liquidazione volontaria dopo la decisione dell’assemblea dei soci.

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