Teramo il messaggio di Francesco d’Assisi per salvare il pianeta

Domenica 19 aprile alle 17:30, nella Chiesa Sant’Antonio di Teramo, si terrà un dibattito dedicato al messaggio di Francesco d’Assisi e alla sua possibile rilevanza nel mondo di oggi. L’evento si concentrerà sulla riflessione riguardo ai valori promossi dal santo e sul loro impatto in una società sempre più attenta alle tematiche ambientali. La discussione coinvolgerà diversi relatori e sarà aperta al pubblico.

Domenica 19 aprile, alle ore 17:30, la Chiesa Sant’Antonio di Teramo ospiterà un dibattito incentrato sul messaggio di Francesco d’Assisi e sulla sua applicabilità nel mondo contemporaneo. L’incontro, intitolato Fratelli tutti: l’eredità di Francesco d’Assisi per il nostro tempo, cercherà di esplorare i legami tra pace, tutela dell’ambiente e solidarietà universale. La proposta nasce dalla volontà di rileggere i pilastri della spiritualità francescana non solo come concetti religiosi, ma come guide etiche per affrontare le complessità odierne. In un periodo caratterizzato da tensioni globali, squilibri sociali e crisi ecologiche, la visione di armonia tra l’essere umano, la comunità e il creato viene proposta come un modello di convivenza capace di trascendere i confini della fede.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, il messaggio di Francesco d’Assisi per salvare il pianeta Notizie correlate Assisi, Fontana all’ostensione di San Francesco: «Preghiamo per l’Italia, il suo messaggio è speranza di pace»Assisi (Perugia), 13 marzo 2026 – "Davanti a San Francesco rivolgiamo la nostra preghiera per l'Italia. 21-22 marzo: Poesia, foreste e acqua per salvare il pianetaIl fine settimana del 21 e 22 marzo 2026 si trasforma in un appuntamento globale che intreccia cultura, natura e risorse vitali. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Teramo, al Bonolis una sfida solidale per il Bambino Gesù; Teramo, commercianti e istituzioni a confronto per il rilancio urbano; Il Cantico delle Creature, giovedì a Teramo l'inaugurazione della mostra di Renato Coccia; Autostrada A14, chiusure notturne della stazione di Teramo. Il Teramo guarda al futuro: Micciola blindato fino al 2027Rinnovo anticipato per il direttore sportivo biancorosso: la società punta sulla continuità per programmare un domani ambizioso. Il dirigente: In queste categorie non capita spesso ad aprile, segnale ... emmelle.it Teramo, commercianti e istituzioni a confronto per il rilancio urbanoNon un semplice incontro, ma un segnale chiaro: il centro storico di Teramo vuole tornare protagonista. È questo il messaggio emerso dal confronto pubblico promosso dal consorzio Shopping in Teramo c ... rete8.it Coppa Italia Dilettanti: la finale Bisceglie-Montecchio il 9 maggio a Teramo facebook Teramo, frana devastante a Silvi Paese: case crollate e famiglie evacuate. Il video x.com