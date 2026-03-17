21-22 marzo | Poesia foreste e acqua per salvare il pianeta

Il fine settimana del 21 e 22 marzo 2026 si svolge un evento globale dedicato alla poesia, alle foreste e all’acqua, coinvolgendo diverse nazioni e comunità. Durante questi due giorni, vengono organizzate iniziative che combinano espressioni artistiche e attività legate alla tutela ambientale, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sostenibilità e della conservazione delle risorse naturali.

Il fine settimana del 21 e 22 marzo 2026 si trasforma in un appuntamento globale che intreccia cultura, natura e risorse vitali. Tre giornate mondiali si susseguono: la poesia, le foreste e l’acqua diventano i protagonisti di una riflessione necessaria sul rapporto tra umanità e pianeta. Mentre la primavera fa il suo ingresso con giornate più lunghe e luce serale che ritorna a occupare gli spazi, queste ricorrenze non sono semplici date nel calendario, ma momenti per ripensare ciò che sostiene la vita sulla Terra. L’UNESCO ha istituito la Giornata mondiale della poesia nel 1999, mentre l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha creato quella delle foreste nel 2012 e quella dell’acqua nel 1992. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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