Assisi Fontana all’ostensione di San Francesco | Preghiamo per l’Italia il suo messaggio è speranza di pace

A Assisi, presso la fontana all’ostensione di San Francesco, un gruppo di fedeli si è riunito per pregare, rivolgendo le proprie preghiere al santo e al paese. La cerimonia ha attirato numerosi partecipanti che hanno espresso i propri desideri di pace e speranza per l’Italia, mentre la figura di San Francesco rimane al centro dell’attenzione. La manifestazione si è svolta senza incidenti, in un clima di raccoglimento.

Assisi (Perugia), 13 marzo 2026 – "Davanti a San Francesco rivolgiamo la nostra preghiera per l'Italia. San Francesco è esempio, il suo messaggio ha affascinato e ispirato tanti in 800 anni. Ricordiamo in particolare i francescani di Terra Santa. Siamo qui, con diversi parlamentari, come pellegrini per invocare il suo aiuto e per rendergli onore. In un momento certamente non facile per il mondo, seguire il suo insegnamento e la sua testimonianza rappresenta una speranza di pace". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ieri ad Assisi insieme ad alcuni parlamentari per l' esposizione delle spoglie di San Francesco nella Basilica del Santo.