Un anziano è stato circondato e minacciato da un gruppo di giovani. I ragazzi gli hanno preso le chiavi dell’auto, lo hanno spinto e hanno calciato il veicolo. Poi, hanno preteso 100 euro per restituirgli le chiavi. La scena si è svolta in strada, senza che nessuno intervenisse subito. L’uomo, sconvolto, ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Circondato, minacciato e privato delle chiavi della propria auto da una baby-gang che avrebbe poi preteso del denaro per restituirle. Un incubo, quello vissuto da un anziano di Corato. Nel frattempo, almeno uno dei presunti responsabili, un 14enne del posto, è stato identificato dagli agenti della Polizia di Stato. I fatti, secondo la denuncia presentata al personale del commissariato cittadino, sono accaduti la sera di giovedì scorso, in via Toselli, nei pressi di via Andria. Qui è iniziato l'incubo. Un anziano, infatti, al volante della propria auto, una Fiat Panda, dopo aver da poco salutato il nipote, è stato circondato da un gruppo di cinque minorenni, prima di essere costretto, per paura, a scendere dal mezzo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Anziano circondato e minacciato, calci all'auto e furto: baby gang via con 100 euro

