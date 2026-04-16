Durante gli ottavi di finale del Trofeo Godó sulla terra rossa spagnola, il torneo si anima con le sfide tra i principali giocatori. Nel frattempo, si registrano spostamenti tra Barcellona e Monaco di Baviera, creando un quadro vario per il panorama del tennis maschile. Pochi momenti di attenzione sono rivolti anche all’improvviso ritiro di un noto tennista, che interrompe la sua partecipazione alla competizione.

Il palcoscenico della terra rossa spagnola si anima oggi con gli ottavi di finale del Trofeo Godó, mentre i movimenti dei protagonisti tra Barcellona e Monaco di Baviera delineano un quadro di luci e ombre per il tennis d’élite. In Spagna, la sfida tra Sonego e Rublev è già nei programmi per le ore 16, con il russo che vanta un vantaggio di 3 vittorie su 2 nei precedenti diretti contro l’italiano, mentre Musetti attende il proprio turno per affrontare Moutet. Svolgimento dei turni e complicazioni fisiche in campo. Le dinamiche del circuito vedono Cobolli consolidare la propria posizione a Monaco di Baviera, avendo ottenuto il pass per i quarti di finale dopo aver superato Bergs.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis: shock Alcaraz si ritira, Musetti e Sonego in campo

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