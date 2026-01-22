Tennis A Melbourne Musetti vince il derby con Sonego

Lorenzo Musetti ha superato Lorenzo Sonego nel derby italiano agli Australian Open, qualificandosi per il terzo turno del torneo. La partita ha visto un confronto equilibrato tra i due tennisti, che rappresentano il movimento azzurro nel circuito internazionale. La vittoria di Musetti segna un passo importante nel percorso di entrambi nel torneo di Melbourne.

Roma, 22 gen. (askanews) – Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro, batte Lorenzo Sonego ed è al terzo turno degli Australian Open per la seconda volta in carriera. Il carrarino ha sconfitto il torinese con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 in quasi tre ore di gioco. Sfiderà al prossimo turno uno tra Machac e Tsitsipas con l’obiettivo di raggiungere la sua prima seconda settimana agli Australian Open, unico Slam in cui non ci è ancora riuscito. Anche Luciano Darderi è al 3° turno degli Australian Open per la prima volta in carriera (la terza in uno Slam). L’italoargentino ha sconfitto Sebastian Baez, numero 36 al mondo, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 in 2 ore e 29 minuti di gioco.🔗 Leggi su Ildenaro.it

