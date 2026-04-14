Le previsioni meteorologiche indicano un cambiamento improvviso con piogge, vento e temporali previsti fino a domani. Le temperature diurne toccheranno anche i 26 gradi, segnalando un avvicinamento anticipato dell’estate. Questa situazione climatica insolita si verifica in un periodo normalmente caratterizzato da condizioni più stabili. Le autorità raccomandano attenzione alle condizioni atmosferiche e alle eventuali variazioni nei prossimi giorni.

Roma, 14 aprile 2026 - Un quadro meteo piuttosto bizzarro: piogge, vento e qualche temporale fino a domani con temperature di giorno anche oltre i 25-26 gradi. Poi, dicono gli esperti di previsioni mete, ci sarà una rimonta dell’alta pressione che farà respirare un’aria da primavera inoltrata. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che precisa come l'Italia sia dentro un flusso di venti di scirocco che portano non solo precipitazioni, ma anche un massiccio carico di sabbia del deserto. "Siamo entrati a tutti gli effetti in una fase nordafricana - osserva - che manterrà le temperature al di sopra della media, un trend che ci accompagnerà molto probabilmente per molti giorni".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maggio gioca d'anticipo: impennata delle temperature in vista

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