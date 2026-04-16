Teatro San Carlo | 12 indagati per compensi gonfiati e peculato Scoppia lo scandalo

Un’indagine giudiziaria ha portato alla luce un’indagine sul Teatro San Carlo di Napoli, coinvolgendo 12 persone. Le accuse riguardano pagamenti sovrastimati e il possibile utilizzo illecito di fondi pubblici. Le autorità hanno avviato approfondimenti per verificare le pratiche amministrative e finanziarie del teatro, senza ancora rendere noti i nomi degli indagati. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’ambiente culturale e politico locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una tempesta giudiziaria si abbatte sulla gestione passata del Teatro San Carlo di Napoli, noto come uno dei teatri più prestigiosi d’Europa. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine che coinvolge dodici persone, tra cui nomi noti nel panorama culturale italiano: l’ex sovrintendente Stéphane Lissner, l’ex direttrice generale Emmanuela Spedaliere e il manager culturale Ilias Tzempetonidis. Le accuse sono serie e comprendono reati come truffa, peculato e falso. Questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni presso gli uffici del famoso teatro, su delega dei PM Antonella Serio e Giuseppina Loreto.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Teatro San Carlo: 12 indagati per compensi gonfiati e peculato. Scoppia lo scandalo. Notizie correlate Compensi gonfiati e peculato al Teatro San Carlo di Napoli, 11 indagati tra cui ex sovrintendente LissnerCi sono 11 indagati nell'inchiesta sulla gestione finanziaria del Teatro San Carlo di Napoli; i due filoni investigativi su seminari pagati ma non... Teatro San Carlo, 12 indagati per inchiesta sulla precedente gestioneSono 12 le persone indagate dalla Procura di Napoli nell’inchiesta sulla scorsa gestione del Teatro San Carlo, tra questi anche l’ex soprintendente... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, perquisizioni al Teatro San Carlo: 12 indagati per la passata gestione finanziaria; Teatro San Carlo, 12 indagati per gestione finanziaria: nell’elenco Lissner, Spedaliere e Kaufmann; I conti del Teatro San Carlo, 12 indagati per la precedente gestione; Perquisizioni al teatro San Carlo, 12 indagati. Teatro San Carlo, inchiesta sui conti: 12 indagati. Ci sono nomi eccellentiSi allarga l’indagine sulla gestione economica della Fondazione del Teatro San Carlo di Napoli, con dodici persone iscritte nel registro degli indagati. Tra i nomi figurano l’ex sovrintendente Stéphan ... ilmediano.com Napoli, perquisizioni al Teatro San Carlo: 12 indagati per la passata gestione finanziariaLa Procura di Napoli indaga su presunte irregolarità nella gestione della Fondazione del teatro partenopeo. Tra gli indagati anche l’ex sovrintendente, l’ex direttrice generale e nomi noti dello spett ... milanofinanza.it La procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla gestione finanziaria e amministrativa del Teatro San Carlo. L’indagine riguarda compensi agli artisti che sarebbero stati gonfiati in modo illecito, tra le altre cose, ed è indagato l'ex sovrintendente Stéphane Liss facebook L’indagine sulla gestione del Teatro San Carlo di Napoli x.com