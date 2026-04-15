Compensi gonfiati e peculato al Teatro San Carlo di Napoli 11 indagati tra cui ex sovrintendente Lissner

Sono in corso indagini sulla gestione finanziaria del Teatro San Carlo di Napoli, con 11 persone iscritte nel registro degli indagati. Le accuse riguardano compensi gonfiati e peculato, legati a seminari pagati ma non realizzati e alle officine di Vigliena. Tra gli indagati figura anche l'ex sovrintendente dell’ente. Le verifiche riguardano due filoni investigativi distinti, concentrandosi sulle modalità di spesa e gestione delle risorse pubbliche.

Ci sono 11 indagati nell'inchiesta sulla gestione finanziaria del Teatro San Carlo di Napoli; i due filoni investigativi su seminari pagati ma non effettuati e sulle officine di Vigliena.🔗 Leggi su Fanpage.it

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