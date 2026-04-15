Compensi gonfiati e peculato al Teatro San Carlo di Napoli 11 indagati tra cui ex sovrintendente Lissner
Sono in corso indagini sulla gestione finanziaria del Teatro San Carlo di Napoli, con 11 persone iscritte nel registro degli indagati. Le accuse riguardano compensi gonfiati e peculato, legati a seminari pagati ma non realizzati e alle officine di Vigliena. Tra gli indagati figura anche l'ex sovrintendente dell’ente. Le verifiche riguardano due filoni investigativi distinti, concentrandosi sulle modalità di spesa e gestione delle risorse pubbliche.
Ci sono 11 indagati nell'inchiesta sulla gestione finanziaria del Teatro San Carlo di Napoli; i due filoni investigativi su seminari pagati ma non effettuati e sulle officine di Vigliena.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Teatro San Carlo a Napoli, perquisizioni e sequestri della Finanza. Indagine per truffa, falso e peculato: Lissner e Spedaliere sotto accusaFondazione San Carlo, la Guardia di finanza ha effettuato perquisizioni nel corso di una inchiesta in cui si ipotizza a vario titolo le accuse di...
Il clan Contini infiltrato all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: quattro arresti tra cui un avvocato e 76 indagatiUn’altra bufera giudiziaria sulla sanità napoletana, anche se completamente diversa dal caso del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni e 4 mesi,...
Tutti gli aggiornamenti
Compensi gonfiati e peculato al Teatro San Carlo di Napoli, 11 indagati tra cui ex sovrintendente LissnerCi sono 11 indagati nell'inchiesta sulla gestione finanziaria del Teatro San Carlo di Napoli; i due filoni investigativi su seminari pagati ma non effettuati ... fanpage.it
Teatro San Carlo a Napoli, perquisizioni e sequestri della Finanza. Indagine per truffa, falso e peculato: Lissner e Spedaliere sotto accusaFondazione San Carlo, la Guardia di finanza ha effettuato perquisizioni nel corso di una inchiesta in cui si ipotizza a vario titolo le accuse di peculato, falso e truffa. Due i filoni al ... ilmattino.it