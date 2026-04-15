La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati dodici persone in relazione a un’inchiesta sulla gestione passata del Teatro San Carlo. Tra gli indagati figurano l’ex soprintendente e l’ex direttrice generale del teatro. L’inchiesta riguarda presunti illeciti relativi all’amministrazione precedente. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sulle responsabilità specifiche.

Sono 12 le persone indagate dalla Procura di Napoli nell’inchiesta sulla scorsa gestione del Teatro San Carlo, tra questi anche l’ex soprintendente Stephane Lissner e l’ex direttrice generale Emmanuela Spedaliere. Un decreto di perquisizione è stato eseguito dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli negli uffici del teatro napoletano, dove già a dicembre scorso era stata acquisita diversa documentazione ritenuta necessaria per ricostruire alcuni aspetti della gestione finanziaria del teatro. I reati ipotizzati a vario titolo sono peculato, truffa e falso. Secondo l’ipotesi della Procura partenopea, sarebbero stati...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Teatro San Carlo, 12 indagati per inchiesta sulla precedente gestione

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