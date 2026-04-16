Teatro Alfredo Sardone di Altavilla Irpina promosso il Progetto Officina Teatrale

Nel teatro Alfredo Sardone di Altavilla Irpina è stato promosso il Progetto Officina Teatrale, un’iniziativa che si propone come uno spazio di incontro tra comunità e teatro. Il progetto si occupa di esplorare e utilizzare il linguaggio teatrale in diverse forme di espressione, creando un punto di riferimento per le attività artistiche e culturali locali. La partecipazione è rivolta a cittadini e appassionati interessati a sperimentare con il teatro.

Il Progetto Officina Teatrale nasce come uno spazio aperto tra comunità e teatro e si occupa dell’utilizzo del linguaggio teatrale nelle sue varie forme d’espressione. Esso si presenta come uno dei presidi essenziali per la cultura ed il potenziamento delle personalità dei singoli, oltre ad.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Altavilla Irpina, nasce il progetto "Officina teatrale"Il Progetto Officina Teatrale nasce come uno spazio aperto tra comunità e teatro e si occupa dell'utilizzo del linguaggio teatrale nelle sue varie... Leggi anche: Al Teatro comunale “Alfredo Sardone” di Altavilla Irpina è di scena l’8 Marzo