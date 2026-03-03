Al Teatro comunale Alfredo Sardone di Altavilla Irpina è di scena l’8 Marzo

Al Teatro comunale “Alfredo Sardone” di Altavilla Irpina si terrà uno spettacolo il 8 marzo 2026, con inizio alle ore 19.00. La serata è dedicata alla Giornata Internazionale della Donna e prevede la rappresentazione multiscenica intitolata “Donne che In…cantano”. L’evento combina canto, teatro e musica in un’unica esibizione.

Domenica 8 Marzo 2026, con inizio alle ore 19.00, la Giornata Internazionale della Donna sarà celebrata attraverso lo spettacolo multiscenico "Donne che In.cantano" che mescolerà con sapienza e fantasia canto, teatro e musica. Una carrellata di successi che renderanno omaggio alla carriera di icone del mondo artistico internazionale curata e interpretata dalla rinomata " Compagnia degli Chapeaux". Il prezzo al botteghino per la singola poltrona è sempre di soli 10 euro e si possono effettuare prenotazioni telefonando alla biglietteria al numero 347 85 78 727.

