Danilo Faso ha le idee chiare | Los Angeles 2028 è un obiettivo Devo migliorare fisicamente

Danilo Faso si prepara con determinazione per gli Obiettivi di Los Angeles 2028, puntando a migliorare le proprie capacità fisiche. Giovane talento del tennistavolo italiano, rappresenta una promessa ancora da scoprire e sviluppare. La sua crescita testimonia l’impegno e il potenziale di una nuova generazione di atleti italiani, pronta a farsi notare nel panorama internazionale.

Un talento cristallino tutto da coltivare, tutto da scoprire, tutto da apprezzare. Senza voler fare paragoni forzati, l’Italia del tennistavolo ha recentemente trovato il suo “Jannik Sinner”. Stiamo parlando di Danilo Faso, giovanissimo atleta reduce da un 2025 a dir poco promettente in cui ha raggiunto risultati grandiosi, tra tutti la medaglia d’argento conquistata nella prova a squadre dei Mondiali Under 20 ed il titolo di Campione d’Europa U15 raccolto non solo in campo singolare, ma anche in doppio e nella gara a squadre. Il siciliano è stato l’ultimo ospite di Talent Zone, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Sofia Altavilla, per parlare proprio delle recenti gesta e degli obiettivi futuri. 🔗 Leggi su Oasport.it

