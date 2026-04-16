Tasso di inflazione Forlì-Cesena è 27esima in Italia | rincaro medio annuo di 440 euro per le famiglie

Il tasso di inflazione a Forlì-Cesena si colloca al 27° posto tra le città italiane. Secondo i dati pubblicati dall'Istat giovedì 16 aprile, l'inflazione di marzo ha portato a un aumento medio annuo di circa 440 euro per le famiglie della zona. L'Unione Nazionale Consumatori ha utilizzato queste cifre per stilare una classifica delle città italiane in base all'incremento dei costi della vita.

Forlì-Cesena è 27esima in Italia a livello di inflazione. L'Istat ha reso noti giovedì (16 aprile) i dati territoriali dell'inflazione di marzo, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. In.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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