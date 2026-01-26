Nel 2025, il premio medio dell’assicurazione auto nelle Marche si è attestato a circa 440 euro, con un aumento del 3,8%. Nonostante un rallentamento rispetto agli anni precedenti, il costo rimane elevato, superando la media nazionale. L’RC Auto rappresenta ancora una delle principali voci di spesa per le famiglie della regione, evidenziando la persistenza di differenze e incertezze nel mercato assicurativo locale.

Ancona, 26 gennaio 2026 - Il rallentamento c’è stato, ma il conto resta salato. Nel 2025 il prezzo dell’assicurazione auto ha continuato a crescere anche nelle Marche, superando la media nazionale e confermando come l’RC Auto rimanga una delle voci di spesa più pesanti per le famiglie. Secondo l’analisi di Segugio.it, portale di comparazione online, il premio medio regionale ha raggiunto i 440,01 euro, con un aumento annuo del +3,8% rispetto al 2024, una variazione superiore a quella registrata a livello italiano (+2,7%). Rc auto in Emilia-Romagna, ecco dove costa di meno: la mappa dei rincari Rc auto nelle Marche sotto la media nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rca Marche, premio medio auto a 440 euro (+3,8%). Ma c’è chi paga di più

Approfondimenti su rca marche

Le recenti normative europee hanno introdotto modifiche alle regole sull'assicurazione auto in Italia, precisando chi è effettivamente tenuto a pagare.

A dicembre, la provincia di Piacenza ha registrato un incremento del 4,4% nei premi Rc auto, con un costo medio di 565 euro, il più alto in regione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su rca marche

Argomenti discussi: Assicurazioni auto, Macerata tra le province meno colpite dai rincari nel 2025.

Rca Marche, premio medio auto a 440 euro (+3,8%). Ma c’è chi paga di piùL'indagine di Segugio.it: Ancona guida la classifica dei rincari provinciali, Ascoli resta la più economica. I giovani pagano oltre 1.100 euro l’anno, mentre crescono soprattutto i costi per gli over ... msn.com

Rc auto: registrato un aumento superiore al 5% del premio medio in Abruzzo, anche a ChietiLa provincia meno cara nel 2025 è stata quella di Chieti, con un prezzo medio che si è attestato sui 392,77 € per un rincaro del +5,9% rispetto al 2024 ... chietitoday.it

Vincenzo Pagani S.Antonio Abate in trono e i SS. Antonio da Padova e Giobbe A.D.1540 ca. chiesa dell’Annunziata, Cossignano (AP) Marche Opera tagliata nella parte superiore ed inferiore dove era dipinto il maialino nero con fascia bianca nel 700. Fu fatta - facebook.com facebook