Il comune di 4.000 abitanti che sfida le grandi città | a Ballabio la polizia ha il Taser 10

A Ballabio, comune con circa 4.000 abitanti nella provincia di Lecco, la polizia locale ha ricevuto un Taser modello 10. È il primo comune della provincia ad adottare questa apparecchiatura e si distingue come il più piccolo in Italia a farlo. La decisione di dotare gli agenti di questa tecnologia arriva in un momento di attenzione crescente verso le misure di sicurezza e l'uso di strumenti non letali.

Ballabio è il primo comune della provincia di Lecco – e il più piccolo d'Italia – a dotare la propria polizia locale del taser. Lo ha annunciato mercoledì pomeriggio il sindaco Giovanni Bruno Bussola in conferenza stampa nella sala consiliare, alla presenza dell'europarlamentare Lega Silvia.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Messina: -18.000 abitanti in 10 anni, il Ponte è l’unicaSabato 28 marzo 2026, alle ore 16:00, piazza Unione Europea a Messina ospiterà la manifestazione L’ora del Ponte, un raduno trasversale che vede la... Dove si trova l’isola paradisiaca che ha solo 10 abitantiTra le isole delle Bahamas, spicca Stocking Island, un luogo dove natura incontaminata, mare cristallino e animali si intrecciano con armonia, forse... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LA PRIMARIA ‘FANTASIA’ PER L’AMBIENTE CON COMUNE E PROTEZIONE CIVILE; Old Guys, raduno da oltre 120 auto americane: Ballabio risponde con il pienone; LUNEDÌ 27 IL CONSIGLIO COMUNALE A BALLABIO, ECONOMICI I TEMI SUL TAVOLO; DOMENICA 12 APRILE A BALLABIO TORNA LA GIORNATA DEL VERDE PULITO. GIÀ 60 I VOLONTARI. BALLABIO, MORTERONE E RESINELLI SI FONDONO PER UN NUOVO COMUNE UNITOBALLABIO – Una decisione destinata a segnare la storia amministrativa del territorio: Ballabio e Morterone hanno ufficializzato la fusione, mentre i Piani dei Resinelli entreranno a far parte del nuov ... valsassinanews.com Ballabio. Da oggi taser in dotazione alla Polizia Locale: Più sicurezza per agenti e cittadiniLa nuova arma presentata oggi, il sindaco Bussola: Non possiamo chiedere alla Polizia Locale di pensare alla nostra sicurezza se prima non pensiamo alla loro Il Comandante Marco Maggio: Il taser è ... msn.com BALLABIO - Da oggi taser in dotazione alla Polizia Locale: “Più sicurezza per agenti e cittadini” https://lecconotizie.com/societa/valsassina-societa/ballabio-da-oggi-taser-in-dotazione-alla-polizia-locale-piu-sicurezza-per-agenti-e-cittadini/ - facebook.com facebook