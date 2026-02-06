Più sicurezza per la polizia locale | bodycam giubbotti e ora anche i BoleWrap

Il Comune di Bologna introduce nuovi strumenti per rafforzare la sicurezza degli agenti della polizia locale. Oltre alle bodycam e ai giubbotti protettivi, ora arrivano anche i BoleWrap, dispositivi pensati per proteggere gli agenti durante le situazioni più rischiose. La città investe in tecnologie che aiutano gli agenti a lavorare in modo più sicuro e a rispondere meglio alle emergenze.

Nuovi dispositivi in arrivo per tutelare di più gli agenti della polizia locale. Il Comune di Bologna ha adottato strumenti innovativi che affiancano bodycam, giubbotti ad alta protezione e distanziatori estensibili. In via sperimentale, sono previsti dispositivi di contenimento a distanza come.

La Polizia Locale di Porcari ha deciso di aumentare i turni serali e notturni.

