Maturità 2026 | ecco cosa cambia dalle commissioni d’esame ai punti bonus e cosa succede ora se rifiuti la prova orale

La Maturità 2026 introduce importanti novità, tra cui modifiche alle commissioni d’esame, nuovi criteri di valutazione e punti bonus. La riforma, che riporta ufficialmente il nome di “esame di Maturità”, segna un cambiamento significativo nel percorso di fine scuola superiore. In questo articolo, analizziamo le principali variazioni e cosa comporta il rifiuto della prova orale, offrendo informazioni chiare e aggiornate per studenti e genitori.

Il 2026 segna una svolta storica per l'esame conclusivo della scuola secondaria di secondo grado. Una riforma complessiva ridisegna struttura, nomi e regole di quello che da quest'anno torna ufficialmente a chiamarsi esame di Maturità, abbandonando la denominazione di Esame di Stato utilizzata negli ultimi anni. I cambiamenti, contenuti nel decreto legge numero 127 del 9 settembre e convertiti in legge il 28 ottobre con l'approvazione definitiva della Camera, coinvolgono ogni aspetto dell'esame: dalle materie oggetto di valutazione alla composizione delle commissioni, dai criteri per l'assegnazione dei bonus al punteggio fino alle modalità di svolgimento del colloquio orale.

