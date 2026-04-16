Taranto cocaina nel bagno | botola segreta e arresto del gestore

Un gestore di un locale nel centro di Taranto è stato arrestato dai Carabinieri durante un controllo. Nel corso dell’ispezione, sono stati trovati della cocaina nascosta in una botola segreta nel bagno dell’attività. Dopo l’intervento, l’uomo è stato portato in casa con l’obbligo di rimanere ai domiciliari. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente e l’arresto del gestore.

Un gestore di un esercizio pubblico nel centro di Taranto è stato condotto in casa con l’obbligo della detenzione domiciliaria dopo un controllo mirato dei Carabinieri. L’operazione, coordinata dall’Aliquota Operativa della Compagnia locale, ha portato alla scoperta di circa 60 grammi di cocaina occultati con estrema cura all’interno di una botola situata nel vano bagno del locale. L’indagine è scattata a seguito di un piano di vigilanza straordinaria sul territorio disposto dal Comando Provinciale di Taranto, volto a contrastare le attività legate allo spaccio e al traffico di stupefacenti. I militari dell’Arma avevano concentrato i propri sforzi proprio sulla figura del sessantatreenne, sospettato di gestire sia la produzione che il commercio illegale di sostanze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, cocaina nel bagno: botola segreta e arresto del gestore Notizie correlate Taranto, cocaina nascosta nella botola di un vano bagno in un locale pubblico: 63enne arrestatoEseguito un arresto a Taranto, dove un uomo di 63 anni è stato fermato per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La botola “segreta” nell’automobile per nascondere nove chili di cocaina: arrestatoOperazione della polizia stradale di Orvieto lungo l’Autosole: così è stato scoperto il meccanismo che permetteva di accedere al doppiofondo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Cocaina nascosta in una botola nel bagno di un locale pubblico, arrestato 63enne; Castellaneta, droga nascosta in un locale: arrestato un 63enne; Cocaina nascosta in una botola nel bagno: arrestato 63enne nel Tarantino; Castellaneta (TA), cocaina nascosta in una botola nel bagno: arrestato un 63enne. Castellaneta, cocaina nascosta in una botola nel bagno di un locale: arrestato il gestore, sequestrati 60 grammiA Castellaneta i carabinieri hanno trovato circa 60 grammi di cocaina nascosti nel bagno di un locale del centro. Arrestato un 63enne, ora ai domiciliari ... affaritaliani.it EX ILVA, TENSIONI SULLA CENTRALE: SINDACATI CHIEDONO UN TAVOLO DI CRISI L'ombra di una nuova paralisi industriale si allunga su Taranto. L’ordinanza che impone la sospensione delle attività della centrale termoelettrica del sito siderurgico ent - facebook.com facebook Un grave episodio di violenza si è verificato lunedì scorso nel carcere di Taranto: un detenuto ha aggredito un agente di polizia penitenziaria fratturandogli una costola. La denuncia arriva dal Sappe x.com