Tanta troppa Aston Villa | a Birmingham finisce 4-0 | Le pagelle

Nel primo tempo, la squadra ospite cerca di mantenere il controllo del gioco, ma la differenza di livello diventa evidente appena la partita si infiamma. La squadra di casa, invece, mette in campo energia e determinazione, siglando quattro reti in poco più di un’ora di gioco. La partita si conclude con un risultato netto che riflette la superiorità della squadra di casa, senza possibilità di recupero per l’avversario.

Inizio incoraggiante, poi lo tsunami Claret&Blue spazza via ogni speranza di rimonta felsinea già nel corso dei primi 45 minuti. Male Miranda a destra e, nonostante un rigore parato, anche Ravaglia non è esente da colpe. Le polveri bagnate in attacco hanno fatto il resto e così, l’impresa già di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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