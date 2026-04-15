Pronostico Aston Villa-Bologna | Birmingham posto ostile per le italiane

Giovedì alle 21:00 si disputa l'incontro tra Aston Villa e Bologna, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La partita si svolge a Birmingham, un ambiente noto per la tifoseria calda e rumorosa. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono sviluppi sul risultato finale, che potrebbe determinare l’accesso alle semifinali. La trasmissione dell’evento sarà visibile in diretta tv.

Aston Villa-Bologna è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Le troppe leggerezze difensive nella gara d’andata hanno tradito un buon Bologna e la vittoria per 3-1 dell’ Aston Villa al “Dall’Ara” è di fatto una sentenza. Un risultato decisamente bugiardo per quello che si è visto in campo – primo tempo dominato dai rossoblù, che avrebbero meritato di passare in vantaggio – ma che adesso obbliga la squadra di Vincenzo Italiano ad espugnare il Villa Park di Birmingham con almeno due gol di scarto per regalarsi quantomeno una chance nei tempi supplementari.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Bologna: Birmingham posto ostile per le italiane BOLOGNA - ASTON VILLA 1-3 || AL BOLOGNA FC NON BASTA IL | EUROPA LEAGUE | Pronostico Aston Villa-Leeds: terzo posto blindatoAston Villa-Leeds è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni,... Pronostico Aston Villa-Brighton: Emery difende il terzo postoAston Villa-Brighton è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,... Temi più discussi: Pronostico Bologna-Aston Villa quote andata quarti Europa League; Pronostico Bologna-Aston Villa | Europa League 2025/26; Segui Bologna-Aston Villa: pronostici, migliori scommesse e quote; Bologna-Aston Villa (Europa League): orario, dove vederla in TV e pronostico. Pronostico Aston Villa-Bologna: Birmingham posto ostile per le italianeAston Villa-Bologna è un quarto di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Aston Villa vs Bologna – 16 Aprile 2026Il confronto di UEFA Europa League tra Aston Villa e Bologna promette intensità e letture tattiche raffinate. Si gioca il 16 Aprile 2026 alle 21:00 al ... news-sports.it Non solo calcio nella notte europea: le tensioni fuori dal Dall'Ara, create da due tifosi dell'Aston Villa, hanno avuto importanti conseguenze. Ecco cosa è accaduto - facebook.com facebook Dopo aver eliminato la Roma, il Bologna affronta l’Aston Villa nei quarti di Europa League. Gli inglesi vogliono bissare l’1-0 dell’esordio. Chi la spunterà L'analisi su @AffidabileOrg x.com