Fuga di gas nel cantiere del raddoppio ferroviario due operai in ospedale

Una fuga di gas si è verificata questa mattina in un cantiere per il raddoppio ferroviario. Due operai sono finiti in ospedale dopo aver inalato il gas. La situazione è sotto controllo, ma l’incidente ha interrotto temporaneamente i lavori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza.

Due operai in ospedale. Questo il bilancio dopo la fuga di gas avvenuta in tarda mattinata nel cantiere per il raddoppio ferroviario. L'incidente all'interno di una galleria in costruzione tra Giampilieri e Scaletta Zanclea. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza. Fuga di gas nella galleria Scaletta del raddoppio ferroviario, due operai intossicatiGrave incidente sul lavoro all'interno della galleria Scaletta in costruzione per la nuova linea ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo nuova. Nel tunnel dal quale si accede dal cantiere di Giampilieri. Fuga di monossido in galleria a Giampilieri, due operai in ospedale: intervento dei Vigili del fuocoPaura per una fuga di gas all'interno del cantiere della galleria in costruzione a Giampilieri, la cosiddetta galleria Scaletta binario.

