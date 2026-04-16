Tamponamento a catena coinvolti tre tir | coda di 5 km in autostrada

Nella mattinata di oggi sull'autostrada A12, tra Nervi e Genova Est in direzione Genova, si è verificato un tamponamento a catena che ha interessato tre tir. L'incidente ha causato un blocco del traffico e si è formata una coda di circa cinque chilometri. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti.

Traffico in tilt sull'autostrada A12 nella mattinata di oggi, giovedì 18 aprile, a causa di un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesanti tra Nervi e Genova Est in direzione Genova.L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 e ora i camion sono fermi sul posto in attesa della rimozione.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Scontro tra due tir in autostrada: la coda raggiunge 9 kmIncidente sull'A26 con coda chilometrica: è successo poco prima delle 11 di oggi (giovedì 5 febbraio) tra il bivio con l'A10 e Ovada, in direzione... Leggi anche: Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena [FOTO] Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena [FOTO]; Tamponamento a catena sulla strada per Mucinasso: cinque feriti; Usa, maxi tamponamento in Colorado: 70 veicoli coinvolti e 8 feriti; Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena. Maxi tamponamento in galleria sull’A20: 80 veicoli coinvolti. Il videoIncidente a catena nella galleria Villafranca: decine di mezzi coinvolti, soccorsi al lavoro e autostrada chiusa ... tg.la7.it Nove feriti nello schianto a 4 sull'AureliaCECINA: Per consentire le operazioni di soccorso, dopo l'incidente con tamponamento a catena la Statale 1 è rimasta temporaneamente chiusa ... toscanamedianews.it Ancona, statale da incubo: maxi tamponamento in galleria, ancora code sul raddoppio - facebook.com facebook Maxi tamponamento in galleria, coinvolte 8 auto: ci sono dei feriti. Traffico in tilt x.com