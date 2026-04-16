Tamburello e comunità Il modello Dossena che conquista la Serie A

In Valle Brembana, il tamburello rappresenta molto più di uno sport: è un elemento che coinvolge diverse generazioni e rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale. La squadra del paese ha ottenuto la promozione in Serie A, raggiungendo un traguardo importante. La passione per il tamburello si manifesta durante ogni partita, che diventa occasione per ritrovarsi e condividere emozioni. La crescita del movimento si riflette anche nel forte senso di appartenenza che si respira tra i residenti.

Articolo. In Valle Brembana la palla tamburello unisce generazioni, con il paese che vive ogni partita come una festa condivisa Dossena, un paese nel. tamburello. O meglio, palla tamburello come da dicitura della federazione. Fatto sta che, etichette a parte, il paese della Valle Brembana – una piccola realtà di neppure 900 “anime” – è diventato uno dei centri nevralgici su scala nazionale di uno sport che definire «di nicchia» quando lo si conosce e lo si apprezza sembra quasi uno sfregio. Perché siamo al cospetto di un meccanismo i cui ingranaggi si chiamano «passione», «rispetto», «amicizia» e «tradizione». Ma anche «ambizione». Ne abbiamo citati cinque, ma lassù, a undici chilometri da San Pellegrino Terme, tra le miniere e il «Ponte nel sole», c’è uno sport che sta studiando per diventare grande e far diventare grande una comunità.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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