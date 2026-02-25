Casa della Comunità apre il Punto unico di accesso Sintoni | Un modello che copre tutto il distretto

“L’apertura del Pua nella Casa di Comunità di Forlimpopoli – spiega Francesco Sintoni, direttore dell'ospedale Morgagni-Pierantoni e del Distretto di Forlì - fa riferimento ad un modello hub and spoke, che andrà a coprire tutto il territorio distrettuale, rappresentando una risposta per tutti i cittadini del territorio. Il modello organizzativo prevede infatti un Pua - hub di riferimento a Forlì e diversi Pua – spoke, coordinati con il principale, ma dislocati territorialmente nelle diverse case di comunità, per rispondere alle esigenze specifiche del territorio ed in un ottica di maggiore prossimità.L’avvio del Pua, in concomitanza con l’Open Day della Casa della Comunità, rappresenta un valore aggiunto, perché mette insieme due aspetti fondamentali del lavoro della struttura: la prossimità ai cittadini e la prevenzione dei bisogni sociosanitari, rendendo più semplice l’accesso ai servizi e rafforzando il legame con la comunità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Apre casa comunità nel Palermitano, realizzata con PnrrApre la Casa della comunità di Godrano (via Roccaforte 7), struttura territoriale realizzata nell'ambito degli interventi finanziati con fondi del Pnrr - Missione 6 Salute. Alla cerimonia ... ansa.it

Sinnai, la Casa di comunità apre a giugno? Un convegno alla Polisolidale«La Casa della Comunità di via Eleonora d’Arborea a Sinnai dovrebbe essere pronta entro marzo. A giugno potrebbe essere operativa». Lo ha detto il direttore generale della Polisolidale, Antonello ... unionesarda.it

