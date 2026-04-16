Tajani vola in Cina per rilanciare il partenariato economico Sul tavolo anche Iran e Kyev

Il ministro degli Esteri italiano è arrivato a Pechino il 16 aprile, dando il via a una visita ufficiale in Cina. La missione proseguirà con un incontro a Shanghai il giorno successivo. Durante il viaggio, tra i temi principali ci sono il rafforzamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, con attenzione anche alle questioni relative all’Iran e all’Ucraina.