Tajani vola in Cina per rilanciare il partenariato economico Sul tavolo anche Iran e Kyev

Da iltempo.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri italiano è arrivato a Pechino il 16 aprile, dando il via a una visita ufficiale in Cina. La missione proseguirà con un incontro a Shanghai il giorno successivo. Durante il viaggio, tra i temi principali ci sono il rafforzamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, con attenzione anche alle questioni relative all’Iran e all’Ucraina.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato oggi 16 aprile a Pechino per la prima tappa della sua missione in Cina, che proseguirà domani a Shanghai. Prima l'incontro con il ministro del Commercio Wang Wentao, per rafforzare il partenariato economico fra i due paes, e poi l'apertura congiunta della XVI Commissione economica mista che è il principale strumento di cooperazione economica nell'ambito del Partenariato strategico globale istituito tra i due Paesi nel 2004. Questa missione rappresenta il primo appuntamento di alto livello con la Cina nel 2026, dopo il XII Comitato governativo ospitato a Roma lo scorso ottobre....🔗 Leggi su Iltempo.it

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