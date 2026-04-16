Tajani | Noi alleati degli Usa ma l?interesse nazionale va difeso con dignità

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri si sta preparando per un viaggio in Cina, che durerà fino al 18 aprile. La visita include tappe a Pechino e Shanghai, con incontri ufficiali con rappresentanti cinesi e diverse iniziative programmate. Tajani ha dichiarato che l’Italia è alleata degli Stati Uniti, ma ha sottolineato l’importanza di tutelare gli interessi nazionali con rispetto e dignità.

Antonio Tajani è in partenza per la Cina. Missione importante, fino al 18 aprile. Con tappe a Pechino e a Shanghai, incontri istituzionali con le autorità cinesi e iniziative di promozione economica e culturale. Vedrà ministri, parlerà con loro e con gli altri interlocutori della guerra in Medio Oriente e dei possibili sbocchi di pace, di Hormuz e di tutto il resto. E insieme avrà largo spazio in questa visita l’aspetto dell’export italiano e in generale il tema delle relazioni economiche e commerciali e del rafforzamento dei rapporti bilaterali, attraverso l'attuazione del Piano d'Azione triennale Italia-Cina 2024-2027. Va di...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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