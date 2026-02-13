L’avvocato Gian Luigi Tizzoni afferma che la famiglia Poggi ha il diritto di approfondire il caso di Garlasco, perché riceve continue critiche dalla gente. La causa sono le tante domande senza risposta che circolano sulla vicenda. Tizzoni dice che i Poggi vogliono chiarimenti e non si arrendono alle accuse infondate. La puntata di Quarto Grado di questa sera su Retequattro approfondirà proprio questa posizione.

Pavia, 13 febbraio 2026 – Quarto Grado torna a occuparsi del delitto di Garlasco. Nella puntata che andrà in onda questa sera su Retequattro parlerà l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi. "Faccio fatica a capire come la gente ci possa criticare. Sono attività private che facciamo legittimamente, autorizzati dal codice di procedura penale. È stato riaperto un procedimento, non lo abbiamo riaperto noi, che ci vede in questo ruolo. Quindi siamo assolutamente legittimati a fare qualunque tipo di approfondimento e lo stiamo facendo". Così l'avvocato Gian Luigi Tizzoni. Delitto di Garlasco, la richiesta dei legali di Sempio: “Un incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi” “Come possono essere state fatte perizie così sbagliate?”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “Abbiamo il diritto di fare approfondimenti. Perché la gente ci critica?”

La gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha respinto la richiesta della difesa di Andrea Sempio di approfondimenti sul caso Chiara Poggi.

L’avvocato Francesco Compagna difende con fermezza la famiglia Poggi, affrontando il circo mediatico di Garlasco.

