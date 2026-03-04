Guerra in Iran missile contro la Turchia intercettato | Abbiamo diritto di rispondere Telefonata Tajani-Rubio | Preoccupa l’allargamento del conflitto A lavoro per incrementare la partenza degli italiani nelle zone di guerra

Nella notte, il conflitto tra Iran e Israele si è esteso con nuovi raid aerei, lanci di missili e attacchi con droni che hanno interessato diverse aree del Medio Oriente. Un missile intercettato in Turchia ha portato alla dichiarazione di diritto di rispondere da parte delle autorità locali. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ha avuto una telefonata con il suo collega spagnolo per discutere delle preoccupazioni legate all’espansione del conflitto e delle misure per aumentare la partenza degli italiani nelle zone di guerra.

La guerra tra Iran e Israele continua ad allargarsi mentre nella notte nuovi raid aerei, lanci di missili e attacchi con droni hanno attraversato l’intero Medio Oriente. L’Idf ha annunciato una “vasta ondata di attacchi” contro obiettivi militari a Teheran, colpendo siti di lancio e infrastrutture strategiche della Repubblica islamica. In risposta, l’Iran ha lanciato missili verso Israele, facendo scattare le sirene antiaeree a Gerusalemme e Tel Aviv, mentre nuovi attacchi hanno colpito anche Arabia Saudita, Kuwait e altre aree del Golfo. Il conflitto si estende anche al Libano, dove bombardamenti israeliani hanno colpito Beirut e Baalbek provocando vittime e numerosi feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Missile iraniano contro la Turchia intercettato dalla Nato: cosa è successo? Ankara: «Abbiamo il diritto di rispondere»Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo.

