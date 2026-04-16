Il ministro degli Esteri italiano ha annunciato un budget di 30 milioni di euro destinato al Sudan, sottolineando l’impegno del governo nel settore umanitario. In parallelo, ha parlato di una strategia diplomatica che mira a mantenere un dialogo aperto con la Cina, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sugli obiettivi di questa politica. La comunicazione avviene in un momento di crescente attenzione internazionale sulle questioni africane e asiatiche.

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha delineato una strategia diplomatica italiana che si muove su un doppio binario tra l’impegno umanitario in Africa e la necessità di dialogo con il gigante asiatico. Durante la conferenza tenutasi a Berlino, il titolare della Farnesina ha stanziato 30 milioni di euro per rispondere alla drammatica emergenza in Sudan, mentre ha pianificato una missione istituzionale a Pechino per sollecitare un maggiore impegno della Cina verso la stabilità globale. L’impatto dell’aiuto italiano sulla crisi umanitaria in Sudan. La guerra civile che sta devastando il territorio sudanese ha spinto l’Italia a intensificare i propri sforzi di assistenza attraverso il progetto denominato Italy for Sudan.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tajani: 30 milioni per il Sudan e la sfida diplomatica con la Cina

Notizie correlate

Macron al Vaticano: sfida diplomatica con il Papa tra Iran e TrumpEmmanuel Macron si recherà in Vaticano venerdì mattina per un incontro con Leone XIV, segnando il primo contatto diretto tra il leader francese e il...

Zelensky a Roma: la sfida diplomatica italiana per la paceIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova oggi a Roma per una serie di incontri istituzionali che coinvolgeranno i vertici del governo e...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tajani: In prima linea per sostenere le famiglie e le imprese; Raid su Unifil , Tajani: Israele chiarisca. Crosetto: intervenga Onu; Tajani a Vicenza e Verona per incontri con il tessuto imprenditoriale locale e inaugurazione Vinitaly; Tajani domani a Berlino per la Terza Conferenza Umanitaria per il Sudan - Aise.it.

Tajani domani in Cina: missione riequilibrio deficit commercialePechino, 15 apr. (askanews) – Questa sera, al termine della conferenza umanitaria sul Sudan ... msn.com

Tajani inaugura Sala Export Farnesina, prima riunione su Stretto di Hormuz(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inaugurato oggi alla Farnesina la 'Sala Export', un presidio permanente ... notizie.tiscali.it

Intervista a Tajani: «Gli Stati Uniti devono capirlo: l'alleanza serve anche a loro» x.com

Tajani si commenta da solo! facebook