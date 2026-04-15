Zelensky a Roma | la sfida diplomatica italiana per la pace

Il presidente ucraino è arrivato a Roma per una visita ufficiale, durante la quale si incontrerà con rappresentanti del governo e della presidenza italiana. La visita si inserisce in un momento di crescente attenzione internazionale sulla situazione nel suo paese. Gli incontri saranno dedicati a discutere questioni di natura diplomatica e politica legate alla crisi in corso. La delegazione ucraina resta in Italia fino a fine giornata, con appuntamenti programmati nel centro della capitale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova oggi a Roma per una serie di incontri istituzionali che coinvolgeranno i vertici del governo e della presidenza della italiana. Il programma della giornata prevede un primo colloquio con la premier Giorgia Meloni alle ore 15.30 presso Palazzo Chigi, seguito alle ore 17 da un incontro al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. La proposta italiana sulle garanzie di sicurezza e l’impatto diplomatico. L’agenda diplomatica odierna si inserisce in un percorso in cui l’Italia ha cercato di posizionarsi come mediatore attivo, proponendo soluzioni concrete per la risoluzione del conflitto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zelensky a Roma: la sfida diplomatica italiana per la pace Messico e Papa: la sfida diplomatica per fermare i conflitti mondialiDurante l’ultimo incontro con , la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha espresso il suo sostegno ai messaggi di riconciliazione diffusi da Leone... Attacco all’Iran, Noury (Amnesty): “Illegale e aggravato”. La Rete italiana italiana pace e disarmo: “La diplomazia può ancora salvare tutto”“La domanda ‘Efficace o inefficace?’ Rispetto agli obiettivi dichiarati da chi ha lanciato l’attacco all’Iran è sbagliata.