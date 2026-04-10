Venerdì mattina, il presidente francese si recherà in Vaticano per un incontro con il Papa, segnando il primo contatto diretto tra i due. La visita avviene in un momento di tensione internazionale, con questioni legate all’Iran e a Donald Trump che vengono discusse nel contesto di questa visita diplomatica. L’appuntamento si inserisce in un quadro di relazioni tra Francia e Santa Sede, senza altre specifiche ufficiali rese note.

Emmanuel Macron si recherà in Vaticano venerdì mattina per un incontro con Leone XIV, segnando il primo contatto diretto tra il leader francese e il Pontefice nato a Chicago. Il Capo dello Stato francese, giunto a Roma giovedì 9 aprile, proseguirà il suo viaggio dopo aver affrontato questioni diplomatiche e umanitarie, evitando un confronto con la premier italiana Giorgia Meloni. Diplomazia mediorientale e tensioni transatlantiche. Il vertice tra l’Eliseo e la Santa Sede avviene in un momento di forte instabilità nel Medio Oriente. Mercoledì, durante l’udienza settimanale, Leone XIV ha espresso una visione positiva riguardo alla tregua di due settimane tra gli Stati Uniti e l’Iran, definendola un elemento di speranza concreta per la risoluzione del conflitto attraverso i negoziati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macron al Vaticano: sfida diplomatica con il Papa tra Iran e Trump

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