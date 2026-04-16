Taglio del nastro in via Roma 51 | le prime immagini di Palazzo Ghislanzoni dopo il restauro impossibile

Dopo cinque aste e anni di lavori silenziosi, via Roma 51 riapre al pubblico. Il restauro di Palazzo Ghislanzoni, definito da alcuni come “impossibile”, ha portato alla luce dettagli inattesi e ha concluso un lungo percorso di interventi. Questa mattina si è svolto il taglio del nastro, segnando la ripresa di un edificio storico che torna disponibile alla città dopo un lungo periodo di lavori e di attese.

Via Roma 51 torna alla città: dopo cinque aste, un restauro che ha riservato scoperte inattese e anni di cantiere silenzioso, il palazzo si apre finalmente ai lecchesi. Giovedì 16 aprile, poco dopo le undici, il nastro teso davanti al portone di via Roma 51 viene tagliato e vengono formalmente.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Ex Chiesa della Carità e San Domenico. Taglio del nastro dopo il lungo restauroL’imponente operazione di recupero che ha interessato il complesso del Chiostro di San Domenico e dell’ex Chiesa della Carità, è uno degli... Finito il restauro della cappella. Allo studio il taglio del nastroSi sono conclusi i lavori di restauro della cappella di San Clemente, uno dei luoghi di devozione più cari ai cerresi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Taglio del nastro per la rinnovata sede di Almaterra APS; Sondrio, taglio del nastro per la Fiera del biologico; Centallo: taglio del nastro per il gattile in nome di Gessica; Concesio, taglio del nastro per il nuovo campo da calcio in erba sintetica. Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentroPolitica: Pelloni: Preoccupazioni rilevanti non solo sotto il profilo strutturale, ma anche in termini di salubrità degli ambienti e sicurezza ... lapressa.it Coldiretti Lazio al taglio del nastro del Festival del Carciofo Romanesco con prodotti a km0 della biodiversitàNewTuscja – ROMA – Coldiretti Lazio al taglio del nastro del Festival del Carciofo Romanesco 2026, alla sua quarta edizione, nel cuore del Ghetto Ebraico di Roma, tra le vie del Portico d’Ottavia, dov ... newtuscia.it +++ TAGLIO DEL NASTRO PER LA COOP DI CARPI MAGAZZENO TUTTA NUOVA +++ Taglio del nastro oggi, giovedì 16 aprile, per il supermercato Coop di Carpi, in Via Don Albertario, al termine dei lavori di restyling avviati il 16 marzo condotti a negozio ap - facebook.com facebook #Verona brinda a @VinitalyCity: taglio del nastro domani con Laura Pirovano @VRfiere x.com