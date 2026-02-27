finito il restauro della cappella allo studio il taglio del nastro

I lavori di restauro della cappella di San Clemente sono stati completati, segnando la fine di un intervento importante per preservare questo luogo di devozione. Ora si sta organizzando la cerimonia di inaugurazione, con l’obiettivo di riaprire presto lo spazio ai fedeli. La comunità attende con entusiasmo il momento in cui potrà tornare a venerare questo storico sito.

Si sono conclusi i lavori di restauro della cappella di San Clemente, uno dei luoghi di devozione più cari ai cerresi. L’intervento da 120mila euro si è reso necessario per rimediare ad anni di incuria e ai danni provocati dalle infiltrazioni. La cappella, di proprietà comunale, è stata oggetto di un articolato recupero conservativo ai muri e agli affreschi interni. "Adesso stiamo valutando con la parrocchia quando tenere l’inaugurazione – spiega il vicesindaco Alessandro Provini – Tenendo conto che il luogo di devozione si trova in una posizione non semplice dal punto di vista viabilistico". Il primo passo è stato il restauro conservativo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

