Taekwondo | stop agli ottavi per Lucrezia Maloberti ai Mondiali Junior 2026

Nella quinta giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo, in corso a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, si sono conclusi gli ottavi di finale. Tra gli atleti in gara, una giovane atleta italiana ha interrotto il suo percorso nel torneo dopo aver affrontato la fase decisiva della competizione. La giornata ha visto confronti tra numerosi giovani atleti provenienti da diverse nazioni, con molte sfide intense sulla pedana.

Va in archivio la quinta giornata di competizioni sulla pedana di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan che ospita in questi giorni i Campionati Mondiali 2026 di taekwondo dedicati alla categoria Junior. Nella fattispecie sono stati della partita tre rappresentanti della Nazionale italiana, due di questi usciti al primo turno. L’azzurra a realizzare il percorso più lungo è stata Lucrezia Maloberti, impegnata nella categoria -49 kg femminile; la nostra portacolori ai trentaduesimi ha infatti battuto l’ellenica Lamprini Asimaki per 2-0 (7-3, 14-2). Bene poi quanto successo ai sedicisimi con la vittoria sull’indiana Devanshi Khandelwal pr 2-0 (16-3, 13-0), preludio dell’eliminazione avvenuta agli ottavi contro la cinese Li Mixue per 0-2 (0-3, 0-8).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taekwondo: stop agli ottavi per Lucrezia Maloberti ai Mondiali Junior 2026 Notizie correlate Taekwondo, Vito Antonacci si ferma ai quarti. Italia fuori dal podio nel day-1 ai Mondiali JuniorVa in archivio senza podi per i colori azzurri la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento... Taekwondo: Noemi Carboni si ferma ai quarti di finale nel da-4 dei Mondiali JuniorNoemi Carboni è stata la migliore azzurra nel quarto giorno di competizioni in quel di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan che ospita in questi giorni...