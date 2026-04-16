Tadej Pogacar non parteciperà alla Amstel Gold Race, la corsa che si terrà domenica 19 aprile. La decisione è stata comunicata dal team del ciclista, senza specificare le ragioni. La sua assenza influenzerà il percorso e il livello di competitività della gara. Nel frattempo, sono state annunciate le altre competizioni in programma nelle prossime settimane, con alcuni atleti che si preparano per le corse principali della stagione.

Tadej Pogacar non prenderà parte alla Amstel Gold Race, la ribattezzata Corsa della Birra che andrà in scena domenica 19 aprile. La decisione era già stata presa a inizio stagione: l’evento nei Paesi Bassi non era previsto nella programmazione del Campione del Mondo, che aveva pianificato un piccolo riposo in seguito alle fatiche profuse sui duri tratti in pavé della Parigi-Roubaix, in modo da farsi trovare pronto per la Liegi-Bastogne-Liegi. Il fuoriclasse sloveno non sarà dunque della partita, una settimana dopo aver chiuso l’Inferno del Nord al secondo posto perdendo la volata al Velodromo contro il belga Wout van Aert e non essere così riuscito a tenere vivo il sogno di vincere le cinque Monumento nella stessa stagione (impresa mai riuscita nella storia del ciclismo).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar non farà l’Amstel Gold Race: il motivo e le prossime gare in programma

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