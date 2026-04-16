Un nuovo modello di disco rigido da 16 terabyte è stato annunciato, specificamente progettato per i sistemi NAS di livello enterprise. La memoria di archiviazione è destinata a migliorare le capacità di gestione dei dati nelle infrastrutture di rete. L'annuncio include anche una nota di trasparenza riguardante l'uso di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per gli utenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Velocità IOPS e Latenza: perché 7200RPM conta per i NAS Synology. L’analisi tecnica di un’unità di storage destinata a carichi di lavoro enterprise deve partire dalla velocità di rotazione del piatto magnetico. Il Synology HAT5310-16T è configurato con una velocità di rotazione di 7200RPM. Questa specifica parametrica influenza direttamente la gestione delle operazioni di inputoutput al secondo (IOPS) e i tempi di latenza meccanica all’interno di un sistema NAS.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Synology HAT5310-16T: 16TB Enterprise per NAS Synology

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